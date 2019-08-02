Sukhoi Superjet 100 не может вылететь из ЯНАО в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Пассажиры рейса Новый Уренгой — Тюмень ждут новый бортФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет рейса авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень задерживается на два часа. Об этом сообщается на сайтах аэропортов.

По данным онлайн-табло, Sukhoi Superjet 100 должен был взлететь в 10:50, но вылет предварительно перенесен на 12:50. По информации источников «URA.RU», задержка рейса связана с техническими причинами. «Сейчас ожидается замена воздушного судна», — уточнил собеседник.

Информацию о задержке рейса подтвердили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Там сообщили, что причиной переноса времени вылета стало решение компании. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» получить оперативный комментарий не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

В расписании авиаперевозчика также указано, что с задержкой на три часа в Новый Уренгой прилетит самолет из Уфы. Подробностей по данному рейсу также нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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