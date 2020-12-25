Новый штамм коронавируса на 56% заразнее прежнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 декабря, — 385-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 301-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 501 306, достигнув отметки в 80 192 254. Выздороветь из них удалось 56 364 985 пациенту (+359 587). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 757 241 человек (+8 725).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 210 166 американцев. Следом идут Индия (10 169 818) и Бразилия (7 448 560). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 992 706.

Вакцина и лекарство

Россияне, которые привились от коронавируса, могут помочь вылечить больных своей кровью. Но предварительно нужно проверить количество антител в их крови, рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, он заявил, что за время испытания и применения препарата не было выявлено тяжелых аллергических реакций на его компоненты, а также выступил за введение «ковидных паспортов».

В российском центре имени Чумакова разрабатывается вакцина, которая, вероятно, способна уберечь от большинства возможных мутаций вируса. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал российским больницам в январе—феврале почти 6,5 миллиона доз «Спутника V». На сегодняшний день отгружено больше 310 тысяч. Прививку можно поставить в более чем 1200 больниц по РФ.

Коронавирус в России

В 2021 году в России отменяется ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы. Досрочного периода проведения экзаменов не будет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Для выпускников, которые намерены поступать в университеты, для получения получения аттестата нужно будет стать русский язык, ЕГЭ по математике так же отменяется.

Заслуженный учитель РФ из Москвы, историк Александр Снегуров, в свою очередь, предложил провести Единый государственный экзамен дистанционно. Он уверен, что власти могли бы учесть опыт дистанционного обучения, в котором система образования за время пандемии достигла успехов.

Заразиться коронавирусом в течение нескольких месяцев после выздоровления практически невозможно, уверен врач и телеведущий Александр Мясников. Положительный результат теста ПЦР без наличия симптомов, по его словам, еще нельзя считать повторным заболеванием, потому что «с тестами все непросто».

Коронавирус в мире

Турция ужесточила правила въезда для туристов. Все пассажиры, прибывающие страну, с 28 декабря самолётом, а с 30 декабря — наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Об этом сообщил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.

Устойчивый иммунитет к COVID-19 может сформироваться у перенесших заражение в легкой или бессимптомной форме. К такому выводу пришли ученые Лондонского университета королевы Марии, изучив анализы крови 136 медработников, перенесших болезнь в легкой или бессимптомной форме. У 89% антитела сохранились через четыре-пять месяцев после заражения.

Новый, мутировавший штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, уже распространился в Японии (зафиксирован у пяти пациентов) и во Франции (у одного человека). Эксперты Центра математического моделирования инфекционных болезней Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что новый тип COVID на 56% заразнее прежнего.