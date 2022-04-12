Instasamka ищет себе помощницу на зарплату от 100 тысяч рублей

Певица требует от ассистента подписать бессрочный договор о неразглашении Фото: Дарья Зотеева, социальные сети

Певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) ищет себе помощницу, которой обещает платить от 100 000 рублей. Объявление девушка разместила в своих социальных сетях.

«Ищу ассистентку в Дубае. Желательно местную, со своим жильем и машиной. Знание английского. Зарплату обсудим, от 100 тысяч рублей», — написала Instasamka в своих социальных сетях.

От помощницы требуется круглосуточно быть на связи, выполнять бытовые поручения, делать фото, снимать ролики в TikTok и выполнять другие задания. Обязательное условие — подписание контракта о неразглашении информации, как во время работы, так и после.

«Ассистент должен сидеть в своей комнате. Не пукать, не вякать, ничего не говорить, выходить тогда, когда я попрошу о чем-то. Звучит жестко, но это так. За это платятся деньги, чтобы помогать, а не быть моей подружкой. Я своим ассистентам закрываю разные вопросики: маникюр, педикюр, губки, чистку лица. Работать у меня — это рай», — отметила певица.

Ранее URA.RU писало, что Instasamka покинула Россию и уехала жить в Дубай. Осудившим такой поступок она посоветовала перестать злорадствовать. Перед отъездом девушку внесли в украинский антисписок знаменитостей, поддерживающих политику президента России Владимира Путина, в отношении спецоперации на Украине. Зотеева комментировать свою позицию по этому вопросу отказалась.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. По словам президента РФ, ее главная цель — помощь жителям Донбасса, которые в течение почти восьми лет подвергались геноциду.

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