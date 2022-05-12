Финская компания уходит из Челябинской области и РФ

12 мая 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Решение Fortum никак не отразится на работе ТЭЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финская энергетическая компания Fortum, часть активов которой находится на территории Челябинской области, приняла решение об уходе из России. Как сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе компании, все обязательства по модернизации ТЭЦ-2 в Челябинске будут выполнены. «Принятое решение никак не скажется на работе теплоэлектростанций. Кроме того, компания уже завершила работы по переводу ТЭЦ-2 в Челябинске с угля на газ», — заявил URA.RU директор по коммуникациям Fortum Денис Литошик. Как пояснил в своем заявлении генеральный директор ПАО «Фортум», исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев, решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона. Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала. «Это не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств», — уточнил Чуваев. О переводе ТЭЦ №2 в Челябинске с угля на газ Алексей Текслер впервые объявил весной 2019 года. Перевод на современный вид топлива связан с тем, что бурый уголь имеет высокое содержание серности и золы, что негативно сказывается на экологии. ТЭЦ-2 в Челябинске дает тепло для 450 тысяч горожан. В Челябинской области у Fortum четыре теплоэлектростанции из семи принадлежащих ей в России. После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Целью спецоперации являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Ряд зарубежных компания покинули РФ. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Финская энергетическая компания Fortum, часть активов которой находится на территории Челябинской области, приняла решение об уходе из России. Как сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе компании, все обязательства по модернизации ТЭЦ-2 в Челябинске будут выполнены. «Принятое решение никак не скажется на работе теплоэлектростанций. Кроме того, компания уже завершила работы по переводу ТЭЦ-2 в Челябинске с угля на газ», — заявил URA.RU директор по коммуникациям Fortum Денис Литошик. Как пояснил в своем заявлении генеральный директор ПАО «Фортум», исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев, решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона. Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала. «Это не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Российская компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств», — уточнил Чуваев. О переводе ТЭЦ №2 в Челябинске с угля на газ Алексей Текслер впервые объявил весной 2019 года. Перевод на современный вид топлива связан с тем, что бурый уголь имеет высокое содержание серности и золы, что негативно сказывается на экологии. ТЭЦ-2 в Челябинске дает тепло для 450 тысяч горожан. В Челябинской области у Fortum четыре теплоэлектростанции из семи принадлежащих ей в России. После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Целью спецоперации являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Ряд зарубежных компания покинули РФ. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению.