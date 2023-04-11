В Госдуме предложили оплачивать услуги связи участникам СВО

Для оплаты услуг связи участникам СВО следует выплачивать по одной тысяче рублей из федерального бюджета в месяц. С таким обращением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи», — предложила Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что солдаты СВО общаются с родственниками не только при помощи почты.
С начала спецоперации в России стали действовать льготы для бойцов СВО. В марте 2023 года глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак на выездном заседании группы в Краснодарском крае заявил, что родственники погибших военных не будут платить ипотеку и кредиты. В январе президент России Владимир Путин поручил упростить режим получения льгот и компенсаций участникам СВО, сообщает RT.
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Для оплаты услуг связи участникам СВО следует выплачивать по одной тысяче рублей из федерального бюджета в месяц. С таким обращением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Возможно выделение из средств федерального бюджета участникам специальной военной операции в размере 1000 рублей в месяц на компенсацию расходов на оплату услуг связи», — предложила Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что солдаты СВО общаются с родственниками не только при помощи почты. С начала спецоперации в России стали действовать льготы для бойцов СВО. В марте 2023 года глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак на выездном заседании группы в Краснодарском крае заявил, что родственники погибших военных не будут платить ипотеку и кредиты. В январе президент России Владимир Путин поручил упростить режим получения льгот и компенсаций участникам СВО, сообщает RT.