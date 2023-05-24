В ЛНР сообщили об укреплении позиций ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ возводят фортификационные сооружения на двух линиях обороны ВС РФ. По его словам, противник направляет технику на вторую и третью линию обороны.
Ранее Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута (Артемовска). По его словам, украинское командование перекидывает бойцов в район населенного пункта Часов Яр, а оттуда — на краснолиманское направление, передает «Царьград».
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