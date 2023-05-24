В ЛНР сообщили об укреплении позиций ВСУ Марочко: ВСУ укрепляют позиции на краснолиманском направлении 24 мая 2023 в 10:19 Размер текста - 17 + ВСУ направили технику на краснолиманское направление, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ возводят фортификационные сооружения на двух линиях обороны ВС РФ. По его словам, противник направляет технику на вторую и третью линию обороны. Ранее Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута (Артемовска). По его словам, украинское командование перекидывает бойцов в район населенного пункта Часов Яр, а оттуда — на краснолиманское направление, передает «Царьград». Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ возводят фортификационные сооружения на двух линиях обороны ВС РФ. По его словам, противник направляет технику на вторую и третью линию обороны. Ранее Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута (Артемовска). По его словам, украинское командование перекидывает бойцов в район населенного пункта Часов Яр, а оттуда — на краснолиманское направление, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям