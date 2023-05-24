В ЛНР сообщили об укреплении позиций ВСУ

Марочко: ВСУ укрепляют позиции на краснолиманском направлении
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, бтр, техника, ВСУ, stock
ВСУ направили технику на краснолиманское направление, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ возводят фортификационные сооружения на двух линиях обороны ВС РФ. По его словам, противник направляет технику на вторую и третью линию обороны.

Ранее Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута (Артемовска). По его словам, украинское командование перекидывает бойцов в район населенного пункта Часов Яр, а оттуда — на краснолиманское направление, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он уточнил, что ВСУ возводят фортификационные сооружения на двух линиях обороны ВС РФ. По его словам, противник направляет технику на вторую и третью линию обороны. Ранее Марочко раскрыл, куда ушли солдаты ВСУ из Бахмута (Артемовска). По его словам, украинское командование перекидывает бойцов в район населенного пункта Часов Яр, а оттуда — на краснолиманское направление, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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