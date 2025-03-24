Спикер гордумы Челябинска Буяков доставил гумпомощь в Луганск

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Сергей Буяков доставил в ЛНР гуманитарную помощь
Сергей Буяков доставил в ЛНР гуманитарную помощь Фото:

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков в составе делегации региона отвез гуманитарный груз в Луганскую народную республику. Об этом Буяков сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Побывали с рабочей поездкой в Луганской народной республике. Передали нашим землякам — бойцам добровольческого батальона БАРС-6 Форштадт сборный гуманитарный груз. В его составе в том числе важное сегодня для наблюдения за обстановкой и ведения боевых действий вооружение — комплектующие для дронов», — сообщил Буяков. В доставке груза также приняли участие атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, депутат заксобрания Региона Дмитрий Клеутин и член президиума регионального политсовета «Единой России» Максим Голощапов.

Челябинская делегация провела рабочие встречи с председателем горсовета Луганска Сергеем Цемкало и с врио главы Луганска Яной Пащенко, а также с представителями Народного совета ЛНР и «Опоры России». Челябинцы и руководство Луганска обсудили взаимодействие и поделились опытом по разработке нормативно-правовых актов.

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Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков в составе делегации региона отвез гуманитарный груз в Луганскую народную республику. Об этом Буяков сообщил в своем аккаунте в соцсетях. «Побывали с рабочей поездкой в Луганской народной республике. Передали нашим землякам — бойцам добровольческого батальона БАРС-6 Форштадт сборный гуманитарный груз. В его составе в том числе важное сегодня для наблюдения за обстановкой и ведения боевых действий вооружение — комплектующие для дронов», — сообщил Буяков. В доставке груза также приняли участие атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, депутат заксобрания Региона Дмитрий Клеутин и член президиума регионального политсовета «Единой России» Максим Голощапов. Челябинская делегация провела рабочие встречи с председателем горсовета Луганска Сергеем Цемкало и с врио главы Луганска Яной Пащенко, а также с представителями Народного совета ЛНР и «Опоры России». Челябинцы и руководство Луганска обсудили взаимодействие и поделились опытом по разработке нормативно-правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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