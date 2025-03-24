Спикер гордумы Челябинска Буяков доставил гумпомощь в Луганск

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков в составе делегации региона отвез гуманитарный груз в Луганскую народную республику. Об этом Буяков сообщил в своем аккаунте в соцсетях.
«Побывали с рабочей поездкой в Луганской народной республике. Передали нашим землякам — бойцам добровольческого батальона БАРС-6 Форштадт сборный гуманитарный груз. В его составе в том числе важное сегодня для наблюдения за обстановкой и ведения боевых действий вооружение — комплектующие для дронов», — сообщил Буяков. В доставке груза также приняли участие атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, депутат заксобрания Региона Дмитрий Клеутин и член президиума регионального политсовета «Единой России» Максим Голощапов.
Челябинская делегация провела рабочие встречи с председателем горсовета Луганска Сергеем Цемкало и с врио главы Луганска Яной Пащенко, а также с представителями Народного совета ЛНР и «Опоры России». Челябинцы и руководство Луганска обсудили взаимодействие и поделились опытом по разработке нормативно-правовых актов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.