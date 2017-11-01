15:20 01 ноября 2017 0

Теракт в Нью-Йорке в очередной раз шокировал весь мир Фото: Леонид Сквирский © РИА Новости

Теракт на Манхэттене стал самым крупным в Нью-Йорке по числу жертв с 11 сентября 2001 года. Накануне, 31 октября, водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали случившееся терактом, хотя пока ни одна группировка не взяла ответственность на себя. По свидетельству очевидцев, подозреваемый, врезавшись в автобус, вышел из автомобиля, выкрикивая «Аллаху Акбар». В руках он держал пневматическое и пейнтбольное ружья. При задержании мужчина был ранен. Одновременно с этим в МВД Германии заявили о предотвращении крупного теракта.

Почему никто не в состоянии остановить волну террора, можно ли спастись от наезда грузовиков, угрожают ли России выходцы из Средней Азии, которые все чаще стали фигурировать в криминальных сводках — на эти и другие вопросы по просьбе «URA.RU» отвечают авторитетные эксперты.

За рулем пикапа находился 29-летний уроженец Узбекистана, приехавший во Флориду в 2010 году. Почему выходцы из стран СНГ сегодня становятся активными участниками террористических группировок?

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал «URA.RU», что повышенная преступная активность действительно отмечена в странах СНГ. «На эти регионы оказывается колоссальное влияние извне. Во многом по этой причине Россия и решила принять участие в военной операции в Сирии. Если бы мы не вошли туда, то представители ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) куда более активно перемещались бы к нашим границам», — пояснил Линдер.

По его словам, в азиатских государствах до сих пор насчитывается большое число людей без образования: «Это серьезный фактор, поскольку людей без фундаментальных знаний куда проще склонить к участию в террористической деятельности».

Уже не первый раз террористы используют грузовики для того, чтобы давить людей. Как защититься от этого нового вида терроризма?

От терактов сегодня не защищена ни одна страна мира Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: российским властям необходимо в срочном порядке пересмотреть систему защиты городов. В частности, в прогулочных зонах необходимо устанавливать бетонные клумбы с цветами и небольшие антитаранные столбики, которые не позволят автомобилю выехать на тротуар. Кроме того, специалисты советуют на отдельных участках, где обычно наблюдается скопление людей, значительно повысить высоту бордюрного камня.

Представитель одной из российских силовых структур на условии анонимности рассказал «URA.RU», что такая работа уже ведется в крупных городах: «Кроме того, в регионах во время проведения массовых мероприятий правоохранители устанавливают бетонные блоки. Однако такая работа должна быть не спонтанной, а системной. Всем пора уже понять, что мы начали жить в принципиально новой реальности, когда вовремя установленное ограждение может спасти десятки жизней».

Теракт в Нью-Йорке произошел, когда в стране отмечали Хэллоуин. Почему террористы часто выбирают праздничные дни?

Террористические акции в праздничные и выходные дни стали уже системой. Организаторы массовых преступлений делают это не случайно, утверждает в разговоре с «URA.RU» руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, профессор Михаил Виноградов.

Очень часто теракты происходят в преддверии праздников Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Причин на самом деле несколько. Во-первых, в праздничные дни на улицах собирается куда большее количество людей, чем в будни. Люди более расслаблены, менее сосредоточены. Во-вторых, зачастую во время тех или иных праздничных мероприятий правоохранительным органам не хватает ресурсов для обеспечения максимальной безопасности. В-третьих, такие кровопролитные акции, происходящие во время праздников, носят куда более устрашающий характер. Люди впадают в панику, полагая, что теперь им лучше вообще не выходить из дома. А устрашение — одна из главных задач любого террориста», — сказал Виноградов.

Где чаще всего террористы вербуют людей? Какие регионы повышенной опасности?

Вербовка в террористические организации наиболее активно ведется на территории бывших советских республик. По словам Иосифа Линдера, этот процесс начался еще в момент распада СССР. «Тогда исчез должный контроль со стороны советских спецслужб, создать свои силовые ведомства эти государства еще не успели. Переходный период стал отправной точкой для террористов — они воспользовались этим моментом. Поэтому вербовка шла по полной программе, продолжается она и сегодня», — пояснил Линдер.

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с «URA.RU» указывает на то, что речь идет о бедных государствах:

«Почему мигранты-узбеки выгодны нам? Потому что их работа стоит очень дешево. Точно так же размышляют и террористы

— они понимают, что бедные, неустроенные, не имеющие перспектив люди готовы за небольшие деньги, буквально за копейки, выполнить любую работу. Сесть в грузовик и въехать на полной скорости в толпу — для них тоже работа, за которую платят».

Кроме того, Филатов отметил, что таких людей гораздо проще вербовать: «Я знаю случаи, когда эффективно вербовали буквально по телефону. Люди поддавались этому воздействию».

Грозит ли России терроризм из Средней Азии?

Азиатские республики, выходцы из которых в большом количестве приезжают на заработки в Россию, представляют большую опасность, утверждают специалисты.

В ближайшем будущем России придется ввести визы со странами, откуда к нам едет дешевая рабочая сила Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это крайне опасное явление. Надо понимать, что среди миллионов мигрантов, живущих рядом, могут скрываться и представители террористических организаций. Нашим спецслужбам очень сложно в таких условиях „фильтровать“ такие огромные потоки», — пояснил Иосиф Линдер.

По его мнению, в ближайшем будущем России придется прибегнуть к ряду непопулярных мер: «Вопрос о введении визового режима с азиатскими государствами стоит уже не первый год. На мой взгляд, это необходимо, поскольку данная мера работает на обеспечение безопасности наших граждан».

В Германии заявляют о предотвращении теракта. Почему очень часто такие преступления совершаются синхронно, «пакетно»?

По мнению вице-президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Алексея Филатова, когда два-три теракта происходят синхронно, это увеличивает чувство страха у людей в десятки раз.

Мы все чаще и чаще сталкиваемся с «пакетной» организацией терактов Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Сразу начинает поступать противоречивая информация, начинается паника, люди начинают что-то додумывать и придумывать. То есть эффект от таких кровавых акций значительно усиливается», — пояснил он «URA.RU».

Однако организовывать теракты ежедневно не на руку террористам: «Они боятся того, что у людей попросту наступит „эффект привыкания“ — мы же, например, привыкли к огромному количеству ДТП на наших дорогах, привыкли к тому, что в авариях каждый день гибнут люди, и обращаем внимание, как правило, только на наиболее чудовищные катастрофы. Так и в этом случае: если взрывать каждый день, то чувство страха притупится. Так устроена человеческая психика».

Филатов подчеркнул, что в современных террористических организациях исполнителями преступлений, как правило, выступают малообеспеченные и необразованные люди, однако их подготовкой занимаются профессионалы.