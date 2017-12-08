Кадровая программа уральского предприятия признана лучшей в стране

07:58 08 декабря 2017 0

Группы ЧТПЗ уделяет повышенное внимание подготовке рабочих кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Образовательная программа Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» признана лучшей практикой по подготовке кадров на III Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России», проводившемся под эгидой Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, программа «Будущее Белой металлургии» стала победителем в конкурсе «Лучшие практики по подготовке рабочих кадров-2017», заняв первое место в номинации «Мы — партнеры» Национального агентства развития квалификаций. Кроме того, программа была представлена на конференции «Международный и российский опыт развития систем квалификации», состоявшейся в рамках форума. Автором презентации стала руководитель направления по системе дуального образования компании, эксперт НАРК и международный аудитор систем менеджмента IRCA Анна Поляков

«Группа ЧТПЗ сформировала инновационные для России механизмы государственно-частного партнерства в области подготовки кадров. Мы провели реформу корпоративного института наставничества, полностью переработали методическую базу обучения, пересмотрели подходы к планированию потребности и адаптации персонала. За шесть лет выпускниками корпоративной образовательной программы стали 545 будущих белых металлургов», — комментирует победу директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.

Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. Образовательная программа Группы ЧТПЗ признана Минобрнауки РФ лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования. В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров лично презентовал проект Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, продемонстрировав на интерактивной панели Образовательный центр компании. Первые лица государств совершили виртуальную экскурсию по аудиториям центра, ознакомились с новейшим оборудованием, современными лабораториями и кабинетами