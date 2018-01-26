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26 января 2018
15:47  26 января 2018 0

Новый ямальский «нефтяной генерал» решил один из самых больных вопросов на юге округа

Новый «нефтяной генерал» Ноябрьска понравился сообществу рыбаков и охотниковФото: правительство ЯНАО

Рыбаки и охотники юга Ямало-Ненецкого автономного округа получили право проезда к своим привычным местам ловли и охоты через кордоны, которые находятся под охраной службы безопасности нефтяников. Долгожданную возможность им предоставил Александр Шушаков, врио генерального директора АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». До этого любители рыбалки и охоты Ноябрьска и Муравленко вынуждены были довольствоваться менее рыбными местами.

Разрешение было получено после запроса председателя городской думы Ноябрьска Владимира Андреева. Представители сообщества охотников и рыболовов начале года обратились в городскую администрацию с просьбой посодействовать в вопросе доступа к привычным местам охоты и рыбалки. По словам рыбаков, раньше они получали исключительно отказы от представителей службы безопасности нефтяников.

Официальное письмо, подписанное председателем думы Ноябрьска на имя нового руководителя местной «дочки» «Газпром нефть» было отправлено 17 января. В своем ответе Александр Шушаков отметил, что месторождения нефти и газа являются опасными производственными объектами топливо-энергетического комплекса и не являются территориями общего доступа. В обязанности возглавляемого им предприятия входит в том числе обеспечение промышленной безопасности объектов согласно федеральному законодательству (ФЗ РФ №№ 115 и 256).

Тем не менее, при соблюдении требований пропускного и внутриобъектного режима, контролируемого службой безопасности Общества, разрешил допуск на охраняемые территории рыбаков, охотников и туристов, имеющих пропуска установленной формы, до 31 декабря 2018 года.

Проблема доступа к привычным местам охоты и «клевым» местам на Ямале поднимается постоянно. Службы безопасности нефтегазодобывающих предприятий ограничивают проезды по дорогам, ведущим к местам рыбалки и охоты, поскольку эти же дороги ведут к месторождениям. Рыбаки и охотники севера, которых немало насчитывается на Ямале, очень возмущены этим. Скандалы возникают то в Новом Уренгое, то в Надыме. В Ноябрьске охотники и рыбаки также были ограничены в доступе. С приходом нового руководителя нефтяников города сообществу удалось урегулировать этот вопрос.

Сергей Мороз
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