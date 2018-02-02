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02 февраля 2018
17:37  02 февраля 2018 0

Общественники раскритиковали заявление Памфиловой о полумиллионе «мертвых душ» на выборах. «Цифра должна быть больше»

Заседание ВЦИК. Москва, памфилова элла
Заявление Памфиловой подвергли сомнениюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Представители общественных организаций прокомментировали заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о «мертвых душах» на предстоящих выборах президента РФ. Памфилова заявила, что списки избирателей «вычищены» от «двойников» и «мертвых душ». При этом численность избирателей сократилась всего на 500 тысяч человек.

«Мне эта цифра кажется небольшой. Мы обязательно ее проверим и отметим, насколько качественно избирком провел работу. Эта цифра должна быть значительно больше. На мой взгляд, следует ожидать ее увеличения в три раза после проверки. Мы постараемся проверить эту информацию до дня голосования», — сообщила «URA.RU» сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

По словам координатора по взаимодействию с партнерами Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Романа Коломойцева, проблема «мертвых душ» актуальна каждые выборы. «Что касается цифр, наши эксперты приводят цифру в 6 миллионов. „Мертвые души“ появляются из-за технических ошибок, а также из-за ошибок в учете граждан, например, учитываются люди, которые переехали в другой регион или страну. Чтобы улучшить работу в этом направлении, ЦИК должен наладить взаимодействие с другими структурами, например МВД, а при необходимости — привлечь общественные организации. Если ЦИК хочет честные выборы, нужно наладить эту работу», — прокомментировал «URA.RU» Коломойцев.

Как ранее сообщало «URA.RU», численность избирателей в России на 1 января 2018 года сократилась на полмиллиона человек. Участие в выборах в марте смогут принять 110,85 миллиона россиян. Полгода назад в отчетах комиссии числилось 111,4 млн избирателей.

Данил Бардин
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