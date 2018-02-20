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20 февраля 2018
Главные новости 
14:35  20 февраля 2018 0

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложили

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, аэропорт, вылет
Отсрочка связана с переходом на летнее расписаниеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Когалымавиа» с российскими туристами на борту разбился в Египте
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Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом произойдет не раньше апреля 2018 года. Об этом сообщил глава компании EgyptAir Сафуат Муслим.

Он пояснил, что «это связано с летним расписанием», которое начинает действовать с последнего воскресенья марта. Рейсы из России в Египет будут совершаться три раза в неделю, сообщает РИА «Новости». Ожидалось, что запрет снимут во второй половине февраля, пишет Life.ru.

Санкции ввели после того, как самолет компании «Когалымавиа» с российскими туристами на борту был сбит террористами в воздушном пространстве над Синаем в 2015 году. Ранее сообщалось, что в Египте прошли первые слушания по делу о катастрофе. Родственники погибших требуют от перевозчика и страховой компании 90 млн долларов дополнительных компенсаций. Трагедия унесла жизни 224 человек: 217 пассажиров и семи членов экипажа.

Семен Гринберг
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