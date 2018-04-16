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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:12  16 апреля 2018 0

Российские аэропорты обяжут обзавестись тягачами-эвакуаторами

БРЭМ-1 проектировался как тягач для эвакуации поврежденных танковФото: Wikimedia Commons, Виталий Кузьмин

Крупные российские аэропорты будут обязаны иметь в своем парке специальную технику для эвакуации поврежденных самолетов. Соответствующий документ разработал и вынес на общественное обсуждение российский Минтранс.

Как следует из проекта постановления, нововведение коснется аэропортов пассажиропоток которых превышает 500 тыс. человек в год. На данный момент таких требований просто нет: сейчас обязанность и ответственность за эвакуацию поврежденного или потерявшего ход воздушного судна лежит на перевозчике, однако фактически эту услугу предоставляет аэропорт.

Как сообщают «Ведомости», столичный аэропорт «Домодедово» станет первым клиентом «Уралвагонзавода» — уже известно о покупке тягача БРЭМ-1. Тягач, который производится на «Уралвагонзаводе», был специально разработан для эвакуации тяжелой техники. Несмотря на то, что машина в основной ее версии предназначена для нужд военных, оказалось, что на гражданских аэродромах без подобной техники тоже не обойтись.

В частности, как сообщает издание, во время инцидента с Airbus 320 «Аэрофлота» в аэропорту Калининграда в январе 2017 года, когда у самолета подломилась стойка шасси, убрать воздушное судно удалось только после вмешательства военных и МЧС — до этого аэродром оставался закрытым.

Евгений Александров
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