Российские аэропорты обяжут обзавестись тягачами-эвакуаторами

Крупные российские аэропорты будут обязаны иметь в своем парке специальную технику для эвакуации поврежденных самолетов. Соответствующий документ разработал и вынес на общественное обсуждение российский Минтранс.
Как следует из проекта постановления, нововведение коснется аэропортов пассажиропоток которых превышает 500 тыс. человек в год. На данный момент таких требований просто нет: сейчас обязанность и ответственность за эвакуацию поврежденного или потерявшего ход воздушного судна лежит на перевозчике, однако фактически эту услугу предоставляет аэропорт.
Как сообщают «Ведомости», столичный аэропорт «Домодедово» станет первым клиентом «Уралвагонзавода» — уже известно о покупке тягача БРЭМ-1. Тягач, который производится на «Уралвагонзаводе», был специально разработан для эвакуации тяжелой техники. Несмотря на то, что машина в основной ее версии предназначена для нужд военных, оказалось, что на гражданских аэродромах без подобной техники тоже не обойтись.
В частности, как сообщает издание, во время инцидента с Airbus 320 «Аэрофлота» в аэропорту Калининграда в январе 2017 года, когда у самолета подломилась стойка шасси, убрать воздушное судно удалось только после вмешательства военных и МЧС — до этого аэродром оставался закрытым.