Прокуратура судится с фирмой челябинского экс-министра и бывшего сенатора ХМАО

Прокуратура Миасса подала в суд на ООО «Круглогорский ГОК», собственникам которого являются бывший министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской и экс-сенатор ХМАО Виктор Пичугов. От руководства фирмы требуют привести в порядок земельный участок, на котором уже вырыли котлован под строительство горно-обогатительного комбината. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Установлено, что общество начало использование земельного участка, не имея разрешения на перевод земель сельскохозяйственного назначения в промышленные под строительство ГОКа. Осмотром выявлено наличие площадки с нарушенным почвенным слоем, вырытым котлованом, а также площадки с расположенными на ней фундаментами», — заявили в пресс-службе. Иск о приведении участка в первоначальное состояние уже подан в Миасский городской суд.
Против строительства ГОКа выступили жители Миасса. Власти города расторгли инвестиционное соглашение, так как инвесторы начали работы, не дожидаясь изменения статуса земель. Среди учредителей ООО «Круглогорский ГОК» бывший министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской и экс-сенатор от ХМАО Виктор Пичугин. 2 марта у здания мэрии Миасса состоялся митинг против строительства ГОКа, в акции приняли участие более тысячи человек.
7 марта руководство ГОКа заявило, что сворачивает проект и отказывается от строительства.