Жители пермского города получат миллиард

Жители Березников, живущие рядом с провалами, получат дополнительные выплаты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители города Березники Пермского края, живущие рядом с огромными земляными провалами, получат дополнительные выплаты. На эти цели вице-премьер РФ Дмитрий Козак приказал выделить более миллиарда рублей.

«Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии», — пишет деловая газета «Взгляд». В текущем году деньги для выплат жителям Березников в равных долях пойдут из федеральной казны, бюджета Пермского края, а также от компании «Уралкалий». Минфин и Минстрой должны найти средства уже к 1 июня.

Вице-премьер также поручил признать аварийными и снести еще 15 многоквартирных домов, находящихся недалеко от провалов. Козак добавил, что жилье, в которое должны переселить жителей Березников, должно быть построено до 1 октября 2021 года.

Техногенная авария в Березниках произошла в 2006 году после затопления рудников «Уралкалия». В черте города образовалось несколько гигантских провалов в земле. Некоторые из них достигают глубины с шестиэтажный дом.