Житель Челябинска устроил дебош на рейсе Екатеринбург-Геленджик

Полиция задержала буйного пассажира Фото: Владимир Жабриков

В Геленджике полиция задержала 41-летнего жителя Челябинска, который устроил дебош в самолете, прилетевшем из Екатеринбурга. Об этом журналистам рассказали в управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Рейс вылетел в Геленджик днем 9 августа. Во время полета мужчина нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания бортпроводников. «По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

На дебошира возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство».