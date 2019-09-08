Появились первые итоги по выборам в Тюменскую облдуму

Николай Руссу побеждает на выборах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат от «Единой России» Николай Руссу предварительно получил 45,33% на выборах в Тюменскую облдуму. Об этом сообщает источник «URA.RU».

«Обработаны результаты 16 из 66 УИК», — сказал собеседник.

Кандидат от коммунистов Анатолий Княжев набрал 25,82%. Следом идут Максим Карпиков («Справедливая Россия») и Мурат Тулебаев (ЛДПР). Подсчет голосов в данный момент еще продолжается.

Место в Тюменской областной Думе стало вакантно после того, как депутат Олег Чемезов стал замом губернатора Свердловской области.