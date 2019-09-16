Компания сына уральского экс-губернатора открыла сервис в Париже

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, дождь, площадь согласия, луксорский обелиск
Компания россиянина запустила в Париже тариф с Mercedes-Benz S-классаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сервис для вызова частных водителей Wheely, принадлежащий сыну бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, начал работу в Париже. В апреле компания привлекла 15 миллионов долларов инвестиций на запуск проекта во французской столице.

«Первоначально Wheely запускает только тариф с Mercedes-Benz S-класса, позднее будут добавлены E-класс и V-класс», — передает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в компании. Когда именно в Париже запустился сервис, не уточняется.

Компания Wheely была создана в 2010 году россиянином Антоном Чиркуновым — сыном экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова, который руководил регионом с 2005 по 2012 годы. Сначала сервис работал только в Цюрихе, Вене и Амстердаме, однако в 2012 году создатели агрегатора вышли на российский и лондонский рынки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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