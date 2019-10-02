Пушков раскрыл для Киева опасность решения Голландии по МН17

Алексей Пушков предвидит проблемы для Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

После того, как власти Голландии решили проверить Украину на причастность к крушению Boeing 777, Киеву угрожает опасность. Такое мнение в Twitter озвучил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Парламент Нидерландов потребовал от правительства расследовать роль Украины в гибели Боинга MH17. Весьма опасно для Киева», — заключает Пушков. Сенатор также добавил, что до этого Украину выгораживали, предполагая, что страна «выше всех подозрений». Но с новым поворотом в расследовании, по мнению Пушкова, многое вскроется.

Ранее Объединенная следственная группа, которая занимается расследованием авиакатастрофы, назвала имена четырех подозреваемых в крушении малазийского Boeing 777, который упал в июле 2014 года на территории Донбасса. В списке числятся бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Однако премьер-министр Малайзии заявил, что не считает Россию виновной в крушении самолета. По мнению Мохамада Махатхира, расследование политизировано, передает «Национальная служба новостей».