Отец тюменского стрелка Шамстудинова не знает, где находится его сын

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, Салим Шамсутдинов не знает, где находится его сын. Об этом он рассказал «URA.RU».
«Сейчас я не знаю, где находится мой сын. Мне об этом никто не сообщает. Я думаю, что Рамиля в Москву будут везти около двух месяцев. Я работал в системе правоохранительных органов и знаю, что быстро его точно не доставят. Там же не прямой рейс», — пояснил Шамсутдинов-старший агентству.
26 декабря тюменского стрелка под конвоем вывезли из Читы в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом агентству рассказал один из адвокатов подсудимого Равиль Тугушев. Интересы стрелка в суде вызвались защищать известные российские юристы. Как ранее писало «URA.RU», от гонорара за свои услуги они отказались.
Воинская часть, в которой 25 октября Шамсутдинов-младший расстрелял сослуживцев, уже расформирована. Двое военнослужащих с тяжелыми ранениями по-прежнему находятся в московском госпитале имени Бурденко. Шесть человек погибли на месте. Сам стрелок стал фигурантом двух уголовных дел. По одному из них, о неуставных отношениях, он признан потерпевшим.
В своем письме отцу Шамсутдинов признался, что из-за дедовщины служба в армии стала для него адом. Также тюменский срочник извинился перед родственниками расстрелянных сослуживцев.