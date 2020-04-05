Боец Иван Штырков отвечает на вопросы читателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самоизоляция, которую власти анонсировали до 5 апреля, официально продлена еще на несколько недель. Чтобы скрасить будни наших читателей, трудящихся из дома, и разнообразить жизнь тех, кто на время остался без работы, продолжаем серию нашего спецпроекта «Кухонные истории». Обсуждаем актуальные темы с известными людьми, находящимися в изоляции.

Сегодня в прямом эфире URA.RU встречается с самым известным уральским бойцом смешанных единоборств по прозвищу «Уральский Халк», президентом Академии единоборств РМК Иваном Штырковым. Обсуждаем, как заняться спортом в квартире и не набрать лишний вес во время самоизоляции, что сделать, чтобы фитнес-центры не стали банкротами и как познакомиться с девушкой, сидя дома. Темы для разговора выбирали сами читатели в социальных сетях. Но если у вас возникли и другие вопросы, прямо сейчас переходите в наш Instagram , чтобы не только посмотреть эфир, но и обратиться к спортсмену напрямую.

Иван Штырков — профессиональный боец смешанных единоборств клуба «Архангел Михаил». Провел 19 поединков, одержал 17 побед. Входит в Топ-7 сильнейших полутяжеловесов России и занимает 31 строчку в мировом рейтинге. За свою профессиональную карьеру провел уже девять боев на турнирах промоушена Russian Cagefighting Championship — RCC MMA. В середине 2019 года подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом. Свое первое поражение Штырков потерпел в декабре 2019 года на турнире RCC7. Затем в феврале 2020 года боец закрыл поражение от Ясубея Эномото — на турнире RCC: Road to the PFL в бою против поляка Михала Пастернака.