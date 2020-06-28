Глава Минстроя РФ приехал в Тюмень ради Конституции

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Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что за три дня голосования по поправкам к Конституции проголосовало более 30 млн россиян. Явка составила 28,46%. Она также призвала всех, кто критикует процесс голосования идти в официальные наблюдатели, а не «ловить из-за угла», передает агентство Nation News .

Министр отметил, что из-за пандемии голосование происходит не в самых простых условиях, но проголосовать должен каждый. Поскольку изменения в Конституции предложили сами граждане и эти поправки очень актуальны, сказал Якушев. Он также подчеркнул историческую значимость момента голосования.

«Я до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени. Считаю себя тюменцем, москвичом не стал. Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг», — сказал Якушев. Проголосовать глава Минстроя РФ пришел на участок, который расположен в учебном корпусе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Министр строительства и ЖКХ России, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев приехал в Тюмень, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Владимир Якушев отметил, что не считает себя москвичом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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