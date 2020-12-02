У «Уралмашзавода» появился новый владелец

ООО «УЗТМ-КАРТЭКС» (принадлежит «Газпромбанку») стало мажоритарным владельцем «Уралмашзавода» (Екатеринбург, Свердловская область). Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Теперь переход предприятия из холдинга «Объединенные машиностроительные заводы» к «Газпромбанку» завершен.
«Наименование юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, составляющие уставный капитал эмитента: ООО управляющая компания „УЗТМ-КАРТЭКС“. Количество и доля голосов в процентах, составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 16 074 954 710 штук / 99,47%», — говорится в сообщении. Сделка была совершена 30 ноября. О сумме выкупа доли в уставном капитале не сообщается.
В итоге «УЗТМ-КАРТЭКС» получил 52,33% акций «Уралмашзавода» от «Инжинирингового центра «Уралмаш-КАРТЭКС» (входит в АО «Объединенные машиностроительные заводы»). У него во владении осталось 0,52% в уставном капитале предприятия.
«Уралмашзавод» в 2015 году был выкуплен «Газпромбанком» у группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) ради спасения уникальных конструкторских бюро, которыми гордилось предприятие. С 1 июля 2019 года полномочия гендиректора «Уралмашзавода» были переданы управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Управляющая компания кроме «Уралмашзавода» курирует «ИЗ-КАРТЭКС имени Коробкова» и «ОМЗ-Литейное производство».
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