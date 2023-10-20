Более тысячи россиян могут погибнуть в секторе Газа: главное о войне на Ближнем Востоке 20 октября

При начале наземной операции в Газе могут погибнуть более тысячи россиян

20 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Более чем тысяче россиян, которые находятся в секторе Газа, грозит опасность. Угроза их жизни возрастет в том случае, если израильская армия начнет наземную операцию. URA.RU приводит главные новости о конфликте между Израилем и Палестиной за 20 октября.