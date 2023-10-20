Более тысячи россиян могут погибнуть в секторе Газа: главное о войне на Ближнем Востоке 20 октября

Тысячам россиян в секторе Газа грозит опасность
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Более чем тысяче россиян, которые находятся в секторе Газа, грозит опасность. Угроза их жизни возрастет в том случае, если израильская армия начнет наземную операцию. URA.RU приводит главные новости о конфликте между Израилем и Палестиной за 20 октября.
- На данный момент в секторе Газа находится более тысячи россиян. Им всем угрожает опасность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Израиль проведет наземную операцию, то угроза жизням российских граждан, находящихся в Палестине, кратно возрастет.
- Председатель совета организации «Общество таджикской культуры «Сомон» в Свердловской области Фарух Мирзоев поделился с агентством тем, что около трех миллионов граждан Ирана готовы выступить в палестино-израильском конфликте на стороне боевиков ХАМАС. По словам Мирзоева, иранцы очень сопереживают жителям Газы. Также они готовят гуманитарную помощь.
- Система «Железный купол» может оказаться недостаточно прочной для защиты территории Израиля. Американские военные эксперты заявили, что система может не выдержать усиления ракетных атак со стороны боевиков ХАМАС и использования ими более совершенных ракет.
- Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался проводить телефонный разговор с президентом США Джо Байденом во время визита последнего в Израиль. Издание kan со ссылкой на палестинского чиновника сообщает, что власти Палестины и США, тем не менее, продолжали поддерживать контакт.
- Война между Израилем и Палестиной может занять месяцы. Журнал Der Spiegel заявляет, что для достижения победы Израилю нужен сбор всей необходимой информации и тщательная подготовка.
- Израильское правительство запретит вещание катарского телеканала Al jazeera в стране. По указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху, наутверждение правительства были внесены чрезвычайные положения, которые могут позволить закрыть телеканал. Министр связи Шломо Кари подчеркнул, что страна не позволит трансляцию, которая наносит ущерб государственной безопасности.
- Экоактивистка Грета Тунберг поддержала сектор Газа и палестинцев. Она заявила, что ближневосточный конфликт нужно решить мирным путем. Также Тунберг призвала к немедленному прекращению огня.
- Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль раскрыл, что наземная операция, выполняемая Израилем в секторе Газа, может начаться сегодня-завтра. Он также добавил, что данные боевые действия нанесут огромный ущерб мирному населению.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с ХАМАС. По его словам, эти этапы предполагают нанесение авиаударов, ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа.
- Министерство иностранных дел РФ раскрыло, что из Израиля в Россию после начала войны вернулось шесть тысяч человек. Ведомство заявило, что держат ситуацию с авиасообщением в регионе на постоянном контроле.
- За время конфликта Израиля и Палестины погибли 20 россиян, семь человек числятся пропавшими без вести, передает посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он также добавил, что двое россиян находятся в заложниках. <div class="custom-html-video"><iframe src="https://rutube.ru/play/embed/58543e0f9628f09a576b2c15b564431d" width="640" height="360" frameborder="0" allow="clipboard-write; autoplay" allowfullscreen></iframe></div>
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