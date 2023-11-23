Уральская прокуратура нашла «фантомные» окна в челябинском общежитии УрГУПСа

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Городские зарисовки. Екатеринбург, открытое окно
После проверки окон общежития челябинского филиала УрГУПСа возбуждено уголовное дело Фото:

При прокурорской проверке капремонта в общежитии Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) не было найдено 53 окна из 200 заявленных, как установленные. Заказчиком выступал Уральский госуниверситет путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург), сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Между УрГУПС и подрядчиком заключен договор по капремонту на замену окон в общежитии ЧИПС на сумму 2,2 млн рублей. Выявлено, что толщина стеклопакета меньше определенной в техзадании, а из 200 окон установлено лишь 147», — сообщили в прокуратуре на транспорте.

Университет оплатил работы в полном объеме по условиям госконтракта. Размер ущерба, предварительно, составил более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 159 УК РФ (хищение имущества в крупном размере). Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.

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При прокурорской проверке капремонта в общежитии Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) не было найдено 53 окна из 200 заявленных, как установленные. Заказчиком выступал Уральский госуниверситет путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург), сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Между УрГУПС и подрядчиком заключен договор по капремонту на замену окон в общежитии ЧИПС на сумму 2,2 млн рублей. Выявлено, что толщина стеклопакета меньше определенной в техзадании, а из 200 окон установлено лишь 147», — сообщили в прокуратуре на транспорте. Университет оплатил работы в полном объеме по условиям госконтракта. Размер ущерба, предварительно, составил более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 159 УК РФ (хищение имущества в крупном размере). Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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