Уральская прокуратура нашла «фантомные» окна в челябинском общежитии УрГУПСа

23 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

После проверки окон общежития челябинского филиала УрГУПСа возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU При прокурорской проверке капремонта в общежитии Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) не было найдено 53 окна из 200 заявленных, как установленные. Заказчиком выступал Уральский госуниверситет путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург), сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Между УрГУПС и подрядчиком заключен договор по капремонту на замену окон в общежитии ЧИПС на сумму 2,2 млн рублей. Выявлено, что толщина стеклопакета меньше определенной в техзадании, а из 200 окон установлено лишь 147», — сообщили в прокуратуре на транспорте. Университет оплатил работы в полном объеме по условиям госконтракта. Размер ущерба, предварительно, составил более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 159 УК РФ (хищение имущества в крупном размере). Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.

При прокурорской проверке капремонта в общежитии Челябинского института путей сообщения (ЧИПС) не было найдено 53 окна из 200 заявленных, как установленные. Заказчиком выступал Уральский госуниверситет путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург), сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Между УрГУПС и подрядчиком заключен договор по капремонту на замену окон в общежитии ЧИПС на сумму 2,2 млн рублей. Выявлено, что толщина стеклопакета меньше определенной в техзадании, а из 200 окон установлено лишь 147», — сообщили в прокуратуре на транспорте. Университет оплатил работы в полном объеме по условиям госконтракта. Размер ущерба, предварительно, составил более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 159 УК РФ (хищение имущества в крупном размере). Расследование находится на контроле транспортной прокуратуры.