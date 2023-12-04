Голикова исполнит новогоднее желание девочки из Екатеринбурга

04 декабря 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова вытянула имя школьницы из Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред правительства РФ Татьяна Голикова исполнит новогоднее желание школьницы из Екатеринбурга. Девочка получит от федеральной чиновницы велосипед. «Я уже получила своего участника „Елки желаний“: у меня это девочка Соня из Свердловска [Екатеринбурга — прим.ред.] — попросила розовый велосипед. <…> Я думаю, что „Елка“ — это серьезный элемент объединения и неравнодушия общества, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни», — сказала вице-премьер каналу «Звезда». «Елка желаний» — ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова исполнит новогоднее желание школьницы из Екатеринбурга. Девочка получит от федеральной чиновницы велосипед. «Я уже получила своего участника „Елки желаний“: у меня это девочка Соня из Свердловска [Екатеринбурга — прим.ред.] — попросила розовый велосипед. <…> Я думаю, что „Елка“ — это серьезный элемент объединения и неравнодушия общества, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни», — сказала вице-премьер каналу «Звезда». «Елка желаний» — ежегодная акция, в которой люди дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.