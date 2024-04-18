Инвалид-колясочник из Горловки рассказал, зачем бежал в Екатеринбург. Фото

Инвалида из Горловки поставят на ноги свердловские хирурги и реабилитологи
© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Артему 42 года, и последние два года он передвигается с помощью инвалидной коляски Фото:

Артем Кузнецов из ДНР прикован к инвалидному креслу с 2022 года. Из-за отсутствия необходимой медпомощи в родном городе и постоянных обстрелов мирного населения со стороны ВСУ он был вынужден искать лечение в других регионах РФ. В Донецке от врачей он узнал, что в Екатеринбурге могут предоставить квалифицированную помощь. Тогда он принял решение о переезде в уральскую столицу, чтобы получить новый шанс на полноценную жизнь. Артем рассказал URA.RU о том, что мечтает вернуться домой на ногах.

«Я уже два года в инвалидном кресле после спинального инсульта. В Горловке, откуда я родом, и Донецке мне не смогли помочь. Врачи рекомендовали ехать на лечение в другие регионы нашей страны. Я начал искать варианты, но по счастливой случайности узнал, что потрясающие специалисты есть в Екатеринбурге», — поделился Кузнецов.

Изначально мужчина испугался уезжать из родного города за 2000 км. Но супруга смогла уговорить Артема. «Донецкие врачи договорились с екатеринбургской клиникой. Собрал документы, все справки, и уже 6 апреля я прибыл в Кольцово. Было волнительно, ведь если и тут мне не помогут, то получается, что все шансы исчерпаны. Но я верю, что уральские врачи помогут мне, и домой я уже вернусь на своих ногах», — сказал мужчина.

Артем Кузнецов был принят в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. Врачи столкнулись с необходимостью пересмотреть первоначальный диагноз пациента. «Мы провели ряд исследований и выяснили, что у Артема дуральная артериовенозная фистула, что встречается очень редко — один случай на сотни тысяч», — отметила директор медучреждения Ирина Волкова в беседе с журналистом URA.RU.

Врачи обратились за помощью к эндоваскулярным хирургам Свердловской области и ожидают решения от регионального минздрава для операции Кузнецова. Пока Артем находится в реабилитационной клинике, которая благодаря собственному благотворительному фонду «Доктора Волковой» предоставляет ему бесплатное пребывание и лечение. «Любой желающий может поддержать фонд пожертвованиями. Это позволит нашим людям бесплатно получать высокотехнологическую помощь», — подчеркнула Волкова.

Артем верит, что встанет на ноги
Артем верит, что встанет на ноги
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Артем старается поддерживать тело в тонусе
Артем старается поддерживать тело в тонусе
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Артем Кузнецов из ДНР прикован к инвалидному креслу с 2022 года. Из-за отсутствия необходимой медпомощи в родном городе и постоянных обстрелов мирного населения со стороны ВСУ он был вынужден искать лечение в других регионах РФ. В Донецке от врачей он узнал, что в Екатеринбурге могут предоставить квалифицированную помощь. Тогда он принял решение о переезде в уральскую столицу, чтобы получить новый шанс на полноценную жизнь. Артем рассказал URA.RU о том, что мечтает вернуться домой на ногах. «Я уже два года в инвалидном кресле после спинального инсульта. В Горловке, откуда я родом, и Донецке мне не смогли помочь. Врачи рекомендовали ехать на лечение в другие регионы нашей страны. Я начал искать варианты, но по счастливой случайности узнал, что потрясающие специалисты есть в Екатеринбурге», — поделился Кузнецов. Изначально мужчина испугался уезжать из родного города за 2000 км. Но супруга смогла уговорить Артема. «Донецкие врачи договорились с екатеринбургской клиникой. Собрал документы, все справки, и уже 6 апреля я прибыл в Кольцово. Было волнительно, ведь если и тут мне не помогут, то получается, что все шансы исчерпаны. Но я верю, что уральские врачи помогут мне, и домой я уже вернусь на своих ногах», — сказал мужчина. Артем Кузнецов был принят в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. Врачи столкнулись с необходимостью пересмотреть первоначальный диагноз пациента. «Мы провели ряд исследований и выяснили, что у Артема дуральная артериовенозная фистула, что встречается очень редко — один случай на сотни тысяч», — отметила директор медучреждения Ирина Волкова в беседе с журналистом URA.RU. Врачи обратились за помощью к эндоваскулярным хирургам Свердловской области и ожидают решения от регионального минздрава для операции Кузнецова. Пока Артем находится в реабилитационной клинике, которая благодаря собственному благотворительному фонду «Доктора Волковой» предоставляет ему бесплатное пребывание и лечение. «Любой желающий может поддержать фонд пожертвованиями. Это позволит нашим людям бесплатно получать высокотехнологическую помощь», — подчеркнула Волкова.
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