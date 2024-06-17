Любимый тюменский подрядчик властей Кургана получил особые условия

Власти Кургана изменили условия контракта с компанией «Гарант» из Тюмени, чтобы не допустить срыва строительства дороги по улице Витебского в Заозерном. Подрядчику выделили аванс более 77 миллионов рублей, который ранее не был предусмотрен между сторонами. Об этом сообщается на сайте администрации города. Тюменская фирма также активно занимается ремонтом мостов в Кургане и получала положительные оценки своей работы от чиновников.
«В связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения, внести изменение в существенные условия муниципального контракта по строительству дороги по улице Витебского. <...> Установить для ООО „Гарант“ аванс в размере 30% от цены контракта, что составляет 77 513 529 рублей», — указано в постановлении.
Заказчиком выступает структура мэрии — МБУ «Дирекция парков и скверов». Стоимость контракта составляет более 258 миллионов рублей. Компании-подрядчику необходимо построить новую дорогу по улице Витебского на участке от улицы Терентия Мальцева до проспекта Первомайский. По данным на апрель, тюменской фирмой контракт исполнен на 50,6 млн рублей. Согласно договору, строительство объекта должны закончить до конца 2024 года.
До этого тюменский подрядчик капитально отремонтировал Чеховский мост. На официальном открытии глава региона благодарил компанию за быстроту и качество работ. Также организация ведет ремонт Бурово-Петровского моста, который находится около завода «Корвет». Кроме того, фирма «Альфа-Строй», ремонтировавшая Некрасовский мост, принадлежит владельцу «Гаранта» Дмитрию Бабичу.
Ранее власти Кургана изменяли контракт с тюменской компанией «ТАДК». Тогда власти увеличили размер аванса на 158,5 млн рублей, чтобы продолжить строительство дороги по улице Фарафонова в Заозерном районе.
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