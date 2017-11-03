Навальный обманул сторонника из ХМАО

20:14 03 ноября 2017 0

Власти ни разу не получали от Навального заявки на митинги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ханты-Мансийска опровергли заявление блогера Алексея Навального о том, что его сторонникам массово отказывают в согласовании мероприятий в городе. Навальный на камеру заявил, что пытался организовать митинги в Югре, но ему их якобы не одобрили. В пресс-службе мэрии Ханты-Мансийска «URA.RU» сообщили, что никакой активности блогера и его поклонников в последнее время не замечали.

В эфире программы «Навальный-2018» на YouTube 2 ноября один из зрителей спросил Навального, почему тот ни слова не говорит про Западную Сибирь. Блогер ответил на замечание: «Вы не представляете, какое количество заявок мы подали в Сургут и Ханты-Мансийск. Вообще не дают никаких разрешений». Навальный отметил, что в холодных регионах вообще сложно проводить митинги в декабре, к тому же несанкционированные.

«На данный момент никаких заявлений, обращений, уведомлений о предстоящих акциях, митингах, в поддержку идей Алексея Навального не поступало», — сказала агентству пресс-секретарь главы Ханты-Мансийска Наталья Корчагина.

Оперативно получить комментарий у советников мэра Сургута по вопросам СМИ Александра Оверчука и Николая Павлова не удалось — на звонки журналистов они не ответили.

Ранее в МВД России сообщили, что ряд митингов, анонсированных Навальным на пятницу, 3 ноября, не состоялся из-за того, что сам блогер и его команда проигнорировали согласованные акции. Так, акции не состоялись сегодня в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске. Организаторы при этом заранее не проинформировали ни участников, ни власти об отмене акций либо сделали это в последний момент.