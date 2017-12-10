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10 декабря 2017
14:00  10 декабря 2017 0

Американцы о войне с РФ, землетрясение на Урале, пародия на вирусную рекламу от Урганта и АК-47. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Коллеги режиссера Серебренникова потребовали со сцены Большого театра освободить режиссераФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 10 декабря, воскресенье. И вот главные новости к этому часу:

Американцы оценили шансы в войне с Россией и выразили готовность сбивать российские самолёты в Сирии. Узнайте, какие выводы сделали эксперты.

Лидер партотделения Виктор Шептий избавился от министра и своего конкурента, губернатор Тунгусов не подал руки депутату Госдумы — как прошла конференция свердловского регионального отделения «Единой России», читайте в нашем материале.

Челябинцы вышли на массовый экологический митинг, чтобы попросить Путина ликвидировать угольный разрез, пожары на котором назвали главной причиной удушливого смога в городе.

9 декабря на сцене Большого театра состоялась премьера балета «Нуреев», цена билета на который достигала миллиона рублей. Закончилось представление призывами освободить создателя постановки режиссера Серебренникова.

В Свердловской области произошло локальное землетрясение, погиб шахтер.

Ведущий Иван Ургант и уральский рэпер АК-47 сняли пародию на вирусную рекламу «Азино — 777». В песне не забыли упомянуть Екатеринбург.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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