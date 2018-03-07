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07 марта 2018
08:23  07 марта 2018 0

В Минобороны рассказали, почему уральский танк «Армата» — лучший в мире

RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, танк армата
«Армата» превосходит все отечественные и зарубежные аналогиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский танк нового поколения Т-14 «Армата» почти по всем показателям превосходит отечественные и зарубежные аналоги. Такую характеристику продукции нижнетагильского «Уралвагонзавода» дал главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал-полковник Олег Салюков.

Т-14 — «образец совершенно новый, с большим количеством инновационных решений и технологий», пояснил он в интервью «Красной звезде». Так, в «Армате» применена нестандартная схема с раздельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива. Это повышает защищенность и живучесть танка на поле боя, подчеркнул генерал-полковник.

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При этом Салюков отметил, что Т-14 сложно обнаружить и пробить его броню, сам же он сможет разгромить любую технику противника, независимо от погоды и времени суток. По словам главнокомандующего Сухопутных войск, по окончанию испытаний и наладки танк «Уралвагонзавода» практически по всем характеристикам будет превосходить как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные аналоги.

Напомним, 6 марта нижнетагильский «Уралвагонзавод» с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Там глава государства рассказал, что его дед был рабочим вагоностроительного завода в Ленинграде, передает «Национальная служба новостей».

Наталья Михалева
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