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21 апреля 2018
20 апреля 2018
10:00  21 апреля 2018 0

Масштабная реформа силовиков, ущерб России от контрсанкций, война против интернет-сервисов. Лучшее за неделю — в подборке «URA.RU»

Клипарты. Сургут, эппл, apple, Кечимов Сергей, ханты, кмнс, шаман, планшет, гаджеты, видеоблогер
Facebook и Google попадут под запретФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня 21 апреля, суббота.

И вот подборка лучших текстов за неделю:

В России началась волна отставок высокопоставленных следователей. В первую очередь погоны полетели на Урале, но ротация кадров пройдет по всей стране. Бывший старший следователь по особо важным делам специально для «URA.RU» объяснил логику этих отставок и рассказал о грядущей масштабной реформе всего силового блока. Перетрясут даже Генпрокуратуру и ФСБ.

Россия вводит ответные санкции против США. А мы подсчитали убытки от своих же контрсанкций. Эксперты, опрошенные «URA.RU», рассказали, чего лишится Россия и признали, что этим шагом «мы сами себя накажем больше, чем США».

В частности, в новый пакет контрсанкций входит запрет на поставку медицинских препаратов из США. Врачи и доктора медицинских наук объяснили «URA.RU», что аналоги американских лекарств в России не могут производить в принципе и рассказали, по кому новый запрет ударит сильнее всего. Вкратце — лечиться действительно придется корой дуба.

Те же санкции ударили и по металлургическому гиганту «Русал». Россия готова национализировать компанию миллиардера Олега Дерипаски, чтобы спасти ее от полного краха и сохранить рабочие места. В регионах — особенно на Урале — не против такого сценария. Но экономисты, опрошенные «URA.RU», нашли подводные камни и признали, что это раздавит уральский бизнес.

Работа Роскомнадзора по ослаблению Telegram может быть началом полномасштабной войны против зарубежных интернет-сервисов. Под жесткий прессинг силовиков и Роскомнадзора попадут WhatsApp, Viber, Facebook и Google. Эксперты признают, что совсем скоро «ФСБ сможет копаться в уже расшифрованной переписке».

Лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков дал эксклюзивное интервью «URA.RU». Он рассказал, почему бросил Москву и вернулся в родной Екатеринбург, вспомнил, как собирался в Афганистан, высказался по поводу скандальных фраз Серебрякова и, главное, сформулировал национальную идею России.

Кирилл Егоров
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