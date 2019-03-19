Уралец потребовал от Минобороны полмиллиона рублей за болезнь, полученную в Сирии

Суд встал на сторону Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Бывший контрактник из Перми Алексей Волосков, воевавший в Сирии, остался без компенсации за опасное инфекционное заболевание, полученное им во время службы. Он вместе с матерью Еленой потребовали от Минобороны полмиллиона рублей.

Мать парня обратилась в суд еще в сентябре 2018 года, следует из документов Пермского районного суда. Женщина в заявлении указала, что ее сын в 2015 году три месяца провел в командировке в Сирии, после чего у него началось серьезное инфекционное заболевание. «Ей пришлось покупать за свой счет дорогостоящее лекарство, на которое она потратила примерно 70 000 руб», — уточняется в документах суда. Кроме того, мать солдата испытывала «нравственные страдания, сильное беспокойство» за здоровье сына. Эти страдания она оценила в 500 тысяч рублей, которые решила потребовать от Минобороны.

«Представитель ответчика Министерства обороны РФ на заседание не явился», — говорится в документах суда. Однако ведомство предоставило суду документ, в котором говорится, что не каждое заболевание или увечье, полученное во время прохождения службы, является военной травмой. А представители военной части № 88503 поселка Сокол в Прикамье, где служил уралец, подчеркнули, что «невозможно доказать или опровергнуть то, что военнослужащий заразился в Сирии». Кроме того, по данным военных, Волосков сам отказался от обследования. «Был отправлен в Екатеринбург для прохождения обследования. От проведения обследования он сам отказался», — отмечается в документах суда.

Исходя из этого, суд решил оставить иск пермяков без удовлетворения. «Истцами не доказана причинно-следственная связь бездействия Минобороны РФ с приобретенным заболеванием истца», — говорится в документах суда. Также подчеркивается, что Волосковы не смогли доказать ни свои нравственные страдания, ни то, что лечение они могли пройти бесплатно. В марте 2018 года дело поместили в архив суда.