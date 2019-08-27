Глава Минприроды заявил об острой нехватке лесничих

Дмитрий Кобылкин нашел средство борьбы с пожарами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Количество лесничих в России в 3,5 раза меньше, чем было во времена СССР. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече со школьниками в Ханты-Мансийске.

«В Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, а на сегодняшний день — 23 тысячи», — цитирует Кобылкина РИА «Новости». Министр пояснил, что этот норматив «предстоит увеличить», потому что «хозяин в лесу должен появиться». Ранее Кобылкин заявлял, что для защиты лесов от пожаров и незаконной вырубки нужно увеличивать число лесничеств.

Этим летом в Сибири сгорело больше 13 миллионов гектаров леса. В Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии был объявлен режим ЧС. Причиной возгораний, по мнению Кобылкина, могли стать сухие грозы, уточняет RT.