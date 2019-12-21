Бизнесмен Симановский закажет на новогодний корпоратив Лепса и «Руки Вверх»

Григорий Лепс выступит на новогоднем корпоративе «Сима-ленд» Фото: Илья Московец © URA.RU

Владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский закажет на новогодний корпоратив звезд российского шоу-бизнеса. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

В этом году праздник для сотрудников запланирован на 29 декабря. «Выступать на мероприятии будут Григорий Лепс, Диана Арбенина и „Руки Вверх“», — пишет портал Е1.ru со ссылкой на собеседника. Ведущим корпоратива будет комик Александр Гудков.

Андрей Симановскийне в первый раз в этом году обращает на себя внимание таким способом. Мировую славу ему принес ремонт школы № 106 на Вторчермете в Екатеринбурге, в которой учился предприниматель. Британское издание The Times, например, сравнило вычурный интерьер учреждения с Зимним дворцом. В декабре бизнесмен купил на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» стол, изготовленный свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Покупка обошлась в 35 млн рублей.