Синоптики пообещали россиянам резкое потепление после морозов

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Снегопад, мороз, зима. Челябинск, аллея, снегопад, зима, алое поле, мороз
В конце недели на юге Сибири резко потеплеет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На юге Сибири к концу недели ожидается резкое потепление. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до выходных на юго-западе Сибири температура воздуха будет ниже нормы на 8-11 градусов, а потом придет потепление. Это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. «Потепление будет связано с поступлением теплых воздушных масс <…> Температура повысится очень существенно, почти на 15-20 градусов», — заявил Вильфанд «Пятому каналу».

В европейской части России похолодание продержатся до выходных. По словам главы Гидрометцентра, это связано с «экзотической синоптической ситуацией, при которой воздушные массы, перемещаясь через Урал, поступают с востока».

Вместе с тем, в уральских регионах усиливается похолодание. Заморозки до -35 градусов ожидаются в Челябинской и Курганской областях. Из-за этого в школах отменяют занятия. Также аномальное похолодание накрыло европейскую часть России, пишет «Национальная служба новостей». Это связано с тем, что в центр страны впервые пришли арктические ветра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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