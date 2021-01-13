Синоптики пообещали россиянам резкое потепление после морозов

На юге Сибири к концу недели ожидается резкое потепление. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, до выходных на юго-западе Сибири температура воздуха будет ниже нормы на 8-11 градусов, а потом придет потепление. Это касается Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. «Потепление будет связано с поступлением теплых воздушных масс <…> Температура повысится очень существенно, почти на 15-20 градусов», — заявил Вильфанд «Пятому каналу».
В европейской части России похолодание продержатся до выходных. По словам главы Гидрометцентра, это связано с «экзотической синоптической ситуацией, при которой воздушные массы, перемещаясь через Урал, поступают с востока».
Вместе с тем, в уральских регионах усиливается похолодание. Заморозки до -35 градусов ожидаются в Челябинской и Курганской областях. Из-за этого в школах отменяют занятия. Также аномальное похолодание накрыло европейскую часть России, пишет «Национальная служба новостей». Это связано с тем, что в центр страны впервые пришли арктические ветра.
Подписывайтесь на URA.RU в