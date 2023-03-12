Украинский командир предрек ВСУ окружение в Бахмуте: главное к вечеру 12 марта

ВС РФ поразили склад боеприпасов украинской армии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия может попасть в котел в Бахмуте (Артемовск), военные РФ заняли выгодные позиции на этом направлении. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 марта.
- ВСУ могут попасть в котел в Бахмуте, российская армия уже подбирается к центру города, сообщил командир одного из подразделений украинской армии Денис Ярославский. Российские военные заняли выгодные позиции в промзоне города.
- Украинская армия использует для атак в Бахмуте дроны-камикадзе, рассказали штурмовики ЧВК «Вагнер». Ожесточенные бои на этом направлении позволяют ВСУ выиграть время и готовиться к контрнаступлению, считает командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
- Власти Украины собираются увеличить военные расходы на 13,6 млрд долларов, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Бюджет планируют пересмотреть уже в этом году.
- Военные РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на заводе «Укрэнергочермет» в районе города Запорожье, сообщили в Минобороны России. Также российская армия уничтожила до 100 украинских солдат на красно-лиманском направлении.
- В ближайшие месяцы будет известно, сколько продлится спецоперация на Украине. Весенне-летняя кампания будет определяющей для СВО, сказал URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
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