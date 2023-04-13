Денисов, которого подозревают в организации теракта и убийстве Татарского, не оплатил штрафы в ХМАО

Гражданин Украины Юрий Денисов, разыскиваемый по подозрению в организации теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер-военкор Владлен Татарский, жил в Сургуте. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Денисов проживал ХМАО в 2017 году, и в отношении него было возбуждено несколько исполнительных производств из-за неоплаченных штрафов.
«За Юрием Денисовым числились исполнительные производства (по штрафам ГИБДД) в Сургуте, там в 2017 году у него была регистрация. В том же году он неоднократно пересекал на „Мерседесе“ границу РФ со стороны ДНР», — указано в публикации.
По данным интернет-издания Readovka, у Денисова в Сургуте проживает тетя, журналисты попытались связаться с женщиной, но она бросила трубку. На портале ФССП обнаружить штрафы на имя Денисова не удалось, источники URA.RU в правоохранительных органах сообщили, что не обладают информацией о сургутском следе подозреваемого, но уточнили, что он мог погасить задолженности для свободного выезда из страны.
Ранее URA.RU писало о том, что известно о причастности Денисова к убийству военкора Татарского. По данным ФСБ, именно он передал бюст с вмонтированным взрывным устройством Дарье Треповой.
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