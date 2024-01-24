Огонь, зажженный на выставке «Россия», из Салехарда будет доставлен в Тюмень

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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , свеча, лампада, вера, ночь
Из Салехарда огонь, который зажгли в Москве, отправится в Тюмень Фото:

Огонь, зажженный на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ повезут из Салехарда в Тюмень. Это пламя символизирует семейный очаг и знаменует начало Года семьи, объявленного в России президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает служба ЗАГС ЯНАО.

«Сама чаша [с огнем] отправится дальше в Тюмень, где от нее огонь зажгут другие регионы Урала», — сообщает служба ЗАГС Ямала в официальном telegram-канале. Огонь был зажжен на ВДНХ в рамках форума «Родные — Любимые» и был доставлен в Салехард.

Президент РФ Владимир Путин 23 января дал символический старт Году семьи в России. В двенадцать регионов страны были доставлены чаши с незатухающим пламенем — символом семейного очага. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на ВДНХ.

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Огонь, зажженный на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ повезут из Салехарда в Тюмень. Это пламя символизирует семейный очаг и знаменует начало Года семьи, объявленного в России президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает служба ЗАГС ЯНАО. «Сама чаша [с огнем] отправится дальше в Тюмень, где от нее огонь зажгут другие регионы Урала», — сообщает служба ЗАГС Ямала в официальном telegram-канале. Огонь был зажжен на ВДНХ в рамках форума «Родные — Любимые» и был доставлен в Салехард. Президент РФ Владимир Путин 23 января дал символический старт Году семьи в России. В двенадцать регионов страны были доставлены чаши с незатухающим пламенем — символом семейного очага. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на ВДНХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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