Огонь, зажженный на выставке «Россия», из Салехарда будет доставлен в Тюмень

24 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Из Салехарда огонь, который зажгли в Москве, отправится в Тюмень Фото: Анна Майорова © URA.RU Огонь, зажженный на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ повезут из Салехарда в Тюмень. Это пламя символизирует семейный очаг и знаменует начало Года семьи, объявленного в России президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает служба ЗАГС ЯНАО. «Сама чаша [с огнем] отправится дальше в Тюмень, где от нее огонь зажгут другие регионы Урала», — сообщает служба ЗАГС Ямала в официальном telegram-канале. Огонь был зажжен на ВДНХ в рамках форума «Родные — Любимые» и был доставлен в Салехард. Президент РФ Владимир Путин 23 января дал символический старт Году семьи в России. В двенадцать регионов страны были доставлены чаши с незатухающим пламенем — символом семейного очага. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на ВДНХ.

Огонь, зажженный на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ повезут из Салехарда в Тюмень. Это пламя символизирует семейный очаг и знаменует начало Года семьи, объявленного в России президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает служба ЗАГС ЯНАО. «Сама чаша [с огнем] отправится дальше в Тюмень, где от нее огонь зажгут другие регионы Урала», — сообщает служба ЗАГС Ямала в официальном telegram-канале. Огонь был зажжен на ВДНХ в рамках форума «Родные — Любимые» и был доставлен в Салехард. Президент РФ Владимир Путин 23 января дал символический старт Году семьи в России. В двенадцать регионов страны были доставлены чаши с незатухающим пламенем — символом семейного очага. В церемонии зажжения огня поучаствовали Александр и Илона, которые заключили брак на ВДНХ.