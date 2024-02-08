Как жил и умер основатель «Машины времени» Юрий Борзов: биография музыканта

Первый барабанщик «Машины времени» Юрий Борзов умер от рака

08 февраля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Юрий Борзов был барабанщиком в первом составе группы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По предварительным данным, основатель, автор названия группы «Машина времени» и ее барабанщик Юрий Борзов умер из-за сердечного приступа в возрасте 70 лет. Также он порядка шести лет боролся с онкологией. Тело музыканта было найдено утром 8 февраля в его квартире в Москве. URA.RU рассказывает о жизни Борзова. Ранние годы будущего музыканта Юрий Борзов родился 15 июня 1953 года в семье выдающихся родителей. Его отец, Иван Иванович Борзов, был летчиком и маршалом авиации, а мать, Клавдия Николаевна, профессиональной певицей и музыкальным редактором. Семья отмечала каждый момент жизни музыкой, что оказало значительное влияние на молодого Юрия. В школьные годы Борзов перешел в английскую школу №19, где в седьмом классе завязалась его дружба с Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иноагентом), будущим лидером «Машины времени». Оба подростка были талантливыми художниками, что стало основой их дружбы. Юрий также учился в музыкальной школе по классу фортепьяно, но прервал обучение. Музыкальный путь и «Машина времени» Юрий был увлечен музыкой с детства, был битломаном. Он стал барабанщиком в школьной группе «The Kids». В 1969 году музыкант вместе с Сергеем Кавагое и Игорем Мазаевым создал «Дюрапонские паровики». Однако вскоре этот проект прекратил свое существование, и Юрий вернулся к «Машине времени». Именно он придумал знаковое для группы название «Time Machines» и стал автором многих ярких идей, включая фразу «внештатный командир Земли». В 1970 году Борзов окончил школу и ненадолго стал студентом Московского авиационного института, после чего поступил и успешно окончил МАРХИ. В «Машине времени» он пробыл до 1972 года, позже перешел в группу Алексея Романова, но она просуществовала недолго. Творчество и признание После ухода из мира музыки Юрий Борзов посвятил себя изобразительному искусству. В конце 1980-х ему удалось завоевать премию на международном конкурсе в Японии. Его работы, часто изображающие женщин, отражали глубокий талант и оригинальность мышления художника. В 2018 году состоялась единственная выставка его работ «Письма от незнакомых дам». Последние годы и наследие С 1985 года Юрий Борзов активно занимался поисковой деятельностью. Он участвовал в работе группы «Братство святого Георгия» по перезахоронению солдат Второй мировой войны. Юрий Борзов умер 8 февраля 2024 года в возрасте 70 лет. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Музыкант был найден в своей квартире в Басманном районе Москвы. Отмечается, что также в течение шести лет мужчина боролся с онкологией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По предварительным данным, основатель, автор названия группы «Машина времени» и ее барабанщик Юрий Борзов умер из-за сердечного приступа в возрасте 70 лет. Также он порядка шести лет боролся с онкологией. Тело музыканта было найдено утром 8 февраля в его квартире в Москве. URA.RU рассказывает о жизни Борзова. Юрий Борзов родился 15 июня 1953 года в семье выдающихся родителей. Его отец, Иван Иванович Борзов, был летчиком и маршалом авиации, а мать, Клавдия Николаевна, профессиональной певицей и музыкальным редактором. Семья отмечала каждый момент жизни музыкой, что оказало значительное влияние на молодого Юрия. В школьные годы Борзов перешел в английскую школу №19, где в седьмом классе завязалась его дружба с Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иноагентом), будущим лидером «Машины времени». Оба подростка были талантливыми художниками, что стало основой их дружбы. Юрий также учился в музыкальной школе по классу фортепьяно, но прервал обучение. Юрий был увлечен музыкой с детства, был битломаном. Он стал барабанщиком в школьной группе «The Kids». В 1969 году музыкант вместе с Сергеем Кавагое и Игорем Мазаевым создал «Дюрапонские паровики». Однако вскоре этот проект прекратил свое существование, и Юрий вернулся к «Машине времени». Именно он придумал знаковое для группы название «Time Machines» и стал автором многих ярких идей, включая фразу «внештатный командир Земли». В 1970 году Борзов окончил школу и ненадолго стал студентом Московского авиационного института, после чего поступил и успешно окончил МАРХИ. В «Машине времени» он пробыл до 1972 года, позже перешел в группу Алексея Романова, но она просуществовала недолго. После ухода из мира музыки Юрий Борзов посвятил себя изобразительному искусству. В конце 1980-х ему удалось завоевать премию на международном конкурсе в Японии. Его работы, часто изображающие женщин, отражали глубокий талант и оригинальность мышления художника. В 2018 году состоялась единственная выставка его работ «Письма от незнакомых дам». С 1985 года Юрий Борзов активно занимался поисковой деятельностью. Он участвовал в работе группы «Братство святого Георгия» по перезахоронению солдат Второй мировой войны. Юрий Борзов умер 8 февраля 2024 года в возрасте 70 лет. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. Музыкант был найден в своей квартире в Басманном районе Москвы. Отмечается, что также в течение шести лет мужчина боролся с онкологией.