Кимаковский: вблизи Авдеевки обнаружено новое оружие США

Американские танки Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сообщил Кимаковский в разговоре ТАСС. Он так же отметил, что ВСУ пытаются нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.
Танки Abrams с осени 2023 года находятся в распоряжении Киева, однако до сих пор в боевых действиях их замечено не было. А 23 февраля российские солдаты уничтожили в зоне СВО инженерную машину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. Корпус машины состоял из деталей от танка Abrams, также к машине были прикреплены запчасти от британского вооружения.
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