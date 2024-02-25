Кимаковский: вблизи Авдеевки обнаружено новое оружие США

Советник главы ДНР Кимаковский: на линии фронта впервые обнаружены танки Abrams
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Танки Abrams у линии боевого соприкосновения зафиксировали впервые Фото:

Американские танки Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сообщил Кимаковский в разговоре ТАСС. Он так же отметил, что ВСУ пытаются нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.

Танки Abrams с осени 2023 года находятся в распоряжении Киева, однако до сих пор в боевых действиях их замечено не было. А 23 февраля российские солдаты уничтожили в зоне СВО инженерную машину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. Корпус машины состоял из деталей от танка Abrams, также к машине были прикреплены запчасти от британского вооружения.

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Американские танки Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. «Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сообщил Кимаковский в разговоре ТАСС. Он так же отметил, что ВСУ пытаются нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении. Танки Abrams с осени 2023 года находятся в распоряжении Киева, однако до сих пор в боевых действиях их замечено не было. А 23 февраля российские солдаты уничтожили в зоне СВО инженерную машину Assault Breacher на базе американского танка Abrams. Корпус машины состоял из деталей от танка Abrams, также к машине были прикреплены запчасти от британского вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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