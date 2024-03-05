В курганском депздраве назначен новый замдиректора из ХМАО. Фото

05 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Дерматовенеролог Сергей Гречкосей вернулся в Курган из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместителем директора департамента здравоохранения Курганской области назначен бывший замглавврача больницы ХМАО Сергей Гречкосей. Информация об этом размещена на сайте депздрава. «Заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области — Гречкосей Сергей Викторович», — указано на сайте департамента. Ранее Гречкосей занимал должность заместителя главного врача по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» и работал дерматовенерологом в местной районной больнице. По данным из открытых источников, Гречкосей закончил Тюменскую государственную медицинскую академию в 1997 году, а позже интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Имеет дополнительное образование — «Государственное и муниципальное управление», 2014 год. Несколько лет работал врачом-дерматовенерологом в Кургане и городе Норильске Красноярского края. В 2012—2013 года — главный врач МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника». С 2013 по 2019 годы работал заместителем директора по организационно-методической работе, заместителем руководителя по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Медицинский информационно-аналитический центр». С 2019 года он заместитель главврача по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер», а также врач дерматовенеролог филиала Ханты-Мансийская районной больницы. В одной из частных клиник ХМАО вел приемы в качестве врача-косметолога. URA.RU писало, что 6 февраля у Алексея Сигидаева закончился срок контракта на должности директора департамента здравоохранения Курганской области. Вслед за руководителем уволился его первый заместитель Назар Шевченко. Оба военврача приезжали в Курган из Санкт-Петербурга и проработали в депздраве более двух лет. В настоящее время обязанности главы депздрава исполняет Елена Островских, которая недавно назначена первым заместителем директора ведомства. Сергей Гречкосей из ХМАО назначен заместителем директора департамента здравоохранения Курганской области Фото: департамент здравоохранения ХМАО, dzhmao.ru Сергей Гречкосей посещал медицинские конференции в Тюмени и других городах, о чем сообщал в своих соцсетях Фото: страница Сергея Гречкосея, соцсеть «ВКонтатке» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместителем директора департамента здравоохранения Курганской области назначен бывший замглавврача больницы ХМАО Сергей Гречкосей. Информация об этом размещена на сайте депздрава. «Заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области — Гречкосей Сергей Викторович», — указано на сайте департамента. Ранее Гречкосей занимал должность заместителя главного врача по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» и работал дерматовенерологом в местной районной больнице. По данным из открытых источников, Гречкосей закончил Тюменскую государственную медицинскую академию в 1997 году, а позже интернатуру по специальности «Дерматовенерология». Имеет дополнительное образование — «Государственное и муниципальное управление», 2014 год. Несколько лет работал врачом-дерматовенерологом в Кургане и городе Норильске Красноярского края. В 2012—2013 года — главный врач МБУЗ «Ханты-Мансийская районная поликлиника». С 2013 по 2019 годы работал заместителем директора по организационно-методической работе, заместителем руководителя по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Медицинский информационно-аналитический центр». С 2019 года он заместитель главврача по медицинской части БУ ХМАО — Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер», а также врач дерматовенеролог филиала Ханты-Мансийская районной больницы. В одной из частных клиник ХМАО вел приемы в качестве врача-косметолога. URA.RU писало, что 6 февраля у Алексея Сигидаева закончился срок контракта на должности директора департамента здравоохранения Курганской области. Вслед за руководителем уволился его первый заместитель Назар Шевченко. Оба военврача приезжали в Курган из Санкт-Петербурга и проработали в депздраве более двух лет. В настоящее время обязанности главы депздрава исполняет Елена Островских, которая недавно назначена первым заместителем директора ведомства.