14 марта 2024

В Перми задержали банду наркоторговцев, которые сбывали товар по всему Уралу

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , прокуратура пермского края
В прокуратуре рассказали о поимке банды наркоторговцев Фото:

В Перми полиция обезвредила банду наркодилеров, которая распространяла наркотики на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областей и других регионов России. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края.

«Преступное сообщество из семи наркоторговцев действовало более 10 лет в различных регионах и городах России. Сотрудники полиции изъяли из мест хранения 109 кг различных видов синтетических запрещенных веществ, приготовленных к сбыту. За период преступной деятельности подсудимыми получен доход от продажи наркотиков в размере более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным следствия, наркодилеры сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом через крупные интернет-площадки и различные мессенджеры. В Перми злоумышленники оборудовали «тайники-закладки» в Мотовилихинском и Свердловском районах. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд, подчеркнули представители прокуратуры.

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В Перми полиция обезвредила банду наркодилеров, которая распространяла наркотики на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областей и других регионов России. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Преступное сообщество из семи наркоторговцев действовало более 10 лет в различных регионах и городах России. Сотрудники полиции изъяли из мест хранения 109 кг различных видов синтетических запрещенных веществ, приготовленных к сбыту. За период преступной деятельности подсудимыми получен доход от продажи наркотиков в размере более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным следствия, наркодилеры сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом через крупные интернет-площадки и различные мессенджеры. В Перми злоумышленники оборудовали «тайники-закладки» в Мотовилихинском и Свердловском районах. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд, подчеркнули представители прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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