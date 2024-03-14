В Перми задержали банду наркоторговцев, которые сбывали товар по всему Уралу

15 марта 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

В прокуратуре рассказали о поимке банды наркоторговцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми полиция обезвредила банду наркодилеров, которая распространяла наркотики на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областей и других регионов России. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Преступное сообщество из семи наркоторговцев действовало более 10 лет в различных регионах и городах России. Сотрудники полиции изъяли из мест хранения 109 кг различных видов синтетических запрещенных веществ, приготовленных к сбыту. За период преступной деятельности подсудимыми получен доход от продажи наркотиков в размере более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным следствия, наркодилеры сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом через крупные интернет-площадки и различные мессенджеры. В Перми злоумышленники оборудовали «тайники-закладки» в Мотовилихинском и Свердловском районах. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд, подчеркнули представители прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми полиция обезвредила банду наркодилеров, которая распространяла наркотики на территории Пермского края, Свердловской, Тюменской, Курганской, Омской областей и других регионов России. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Пермского края. «Преступное сообщество из семи наркоторговцев действовало более 10 лет в различных регионах и городах России. Сотрудники полиции изъяли из мест хранения 109 кг различных видов синтетических запрещенных веществ, приготовленных к сбыту. За период преступной деятельности подсудимыми получен доход от продажи наркотиков в размере более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным следствия, наркодилеры сбывали запрещенные вещества бесконтактным способом через крупные интернет-площадки и различные мессенджеры. В Перми злоумышленники оборудовали «тайники-закладки» в Мотовилихинском и Свердловском районах. Уголовное дело направлено в Пермский районный суд, подчеркнули представители прокуратуры.