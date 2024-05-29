Из-за метели перекрыли движение транспорта между ХМАО и ЯНАО

В ХМАО из-за снегопада перекрыли движение через «Карамовский пост», расположенный на границе Югры и ЯНАО. Проезд запрещен до улучшения погоды.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад и порывистый ветер) полностью перекрыт проезд через „Карамовский пост“ на границе Югры и ЯНАО для всех видов транспортных средств. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий и до момента приведения проезжей части в нормативное состояние», — сообщила госавтоинспекция Сургутского района. Инспекторы рекомендуют автомобилистам временно отложить поездку в этом направлении.
Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях.
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