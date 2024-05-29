Из-за метели перекрыли движение транспорта между ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за метели закрыли проезд между ХМАО и ЯНАО
Из-за метели закрыли проезд между ХМАО и ЯНАО Фото:

В ХМАО из-за снегопада перекрыли движение через «Карамовский пост», расположенный на границе Югры и ЯНАО. Проезд запрещен до улучшения погоды.

 «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад и порывистый ветер) полностью перекрыт проезд через „Карамовский пост“ на границе Югры и ЯНАО для всех видов транспортных средств. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий и до момента приведения проезжей части в нормативное состояние», — сообщила госавтоинспекция Сургутского района. Инспекторы рекомендуют автомобилистам временно отложить поездку в этом направлении. 

Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО из-за снегопада перекрыли движение через «Карамовский пост», расположенный на границе Югры и ЯНАО. Проезд запрещен до улучшения погоды.  «В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад и порывистый ветер) полностью перекрыт проезд через „Карамовский пост“ на границе Югры и ЯНАО для всех видов транспортных средств. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий и до момента приведения проезжей части в нормативное состояние», — сообщила госавтоинспекция Сургутского района. Инспекторы рекомендуют автомобилистам временно отложить поездку в этом направлении.  Ранее URA.RU писало, что города ХМАО в преддверии летних месяцев замело снегом. Метель бушует в Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, снежный циклон накрыл Нефтеюганск и Пыть-Ях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...