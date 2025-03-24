В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, оказавшихся в ловушке на льду

В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, которые оказались в ловушке на льду Финского залива. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга.
«28 рыбаков эвакуированы из-за промоины со льда Финского залива близ Балтийского бульвара», — пишет пресс-служба МЧС Петербурга в официальном telegram-канале. Рыбаки находились примерно в 500 метрах от берега, когда образовалась промоина, самостоятельно вернуться на берег они уже не могли.
Спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга оперативно отреагировали на происшествие. Для эвакуации пострадавших был задействован катер на воздушной подушке, который позволяет эффективно перемещаться по водной поверхности, не зависимо от наличия льда. Благодаря быстрым и скоординированным действиям спасателей, все рыбаки были успешно доставлены на берег.
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