24 марта 2025

В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, оказавшихся в ловушке на льду

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки находились примерно в 500 метрах от берега
Рыбаки находились примерно в 500 метрах от берега Фото:

В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, которые оказались в ловушке на льду Финского залива. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга.

«28 рыбаков эвакуированы из-за промоины со льда Финского залива близ Балтийского бульвара», — пишет пресс-служба МЧС Петербурга в официальном telegram-канале. Рыбаки находились примерно в 500 метрах от берега, когда образовалась промоина, самостоятельно вернуться на берег они уже не могли.

Спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга оперативно отреагировали на происшествие. Для эвакуации пострадавших был задействован катер на воздушной подушке, который позволяет эффективно перемещаться по водной поверхности, не зависимо от наличия льда. Благодаря быстрым и скоординированным действиям спасателей, все рыбаки были успешно доставлены на берег.

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В Петербурге эвакуировали 28 рыбаков, которые оказались в ловушке на льду Финского залива. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга. «28 рыбаков эвакуированы из-за промоины со льда Финского залива близ Балтийского бульвара», — пишет пресс-служба МЧС Петербурга в официальном telegram-канале. Рыбаки находились примерно в 500 метрах от берега, когда образовалась промоина, самостоятельно вернуться на берег они уже не могли. Спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга оперативно отреагировали на происшествие. Для эвакуации пострадавших был задействован катер на воздушной подушке, который позволяет эффективно перемещаться по водной поверхности, не зависимо от наличия льда. Благодаря быстрым и скоординированным действиям спасателей, все рыбаки были успешно доставлены на берег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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