По итогу выступления Путина «акции» Сечина и Медведева выросли

23:22 14 декабря 2017 0

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и премьер Дмитрий Медведев укрепили свои позиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По итогам пресс-конференции Владимира Путина элиты получили сигналы от президента: одни укрепились, другие потеряли в позициях. Кому из министров стоит опасаться за свое место и каковы теперь шансы Дмитрия Медведева сохранить свое премьерское место — «URA.RU» рассказал автор докладов «Политбюро 2.0», глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Владимир Путин сделал серьезные заявления на своей 13-й пресс-конференции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам пресс-конференции в первой тройке «победителей» рейтинга оказались руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук, глава «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

На рост «акций» главы кабмина указывает заявление президента, что он считает работу правительства удовлетворительной. Кроме того, Владимир Путин не раз поддерживал экономические успехи России, которые также стали следствием работы правительства.

В пользу Ковальчука говорит целый ряд повесткообразующих моментов, которые были упомянуты президентом. Среди них темы, в которых Путин видит развитие страны в будущем: инновационная экономика, например. Все то, что потом может упаковываться в конкретные управленческие решения.

О росте влияния главы «Роснефти» Игоря Сечина можно сделать вывод из комментария Владимира Путина по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева. Президент сказал, что «Сечин мог бы и сходить на суд, но если следствие считает, что справится без него, то и не надо». В целом речь о главе корпорации скорее шла в позитивном ключе. Более того, если демонстрируется доверие к процедуре по делу Улюкаева, то можно предположить, что приговор будет обвинительным.

Ослабили свои позиции глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев — критика в адрес правоохранительных органов звучала не раз. Было несколько сюжетов, в том числе, о методах работы силовиков с бизнесом. Но я думаю, что эти показатели подкорректируют предстоящие праздники, например, 20 декабря будет День чекиста.

Опустились «акции» и вице-премьера по спорту Виталия Мутко. Это стало понятно, когда Путин заговорил о ситуации вокруг российских спортсменов и МОК. Когда у президента спросили, почему такой жулик, как нынешний информатор WADA Григорий Родченков работал с нашими спортсменами, Путин ответил, что знает, кто в этом виноват. Думаю, он имел в виду Мутко.

Также звучала критика ЖКХ — это сфера ответственности главы Минстроя Александра Меня. Гипотетически отставка этого члена правительства возможна, но вряд ли все-таки случится раньше мая, осталось не так много времени до официального назначения всего кабинета министров. Но оказаться в новом кабмине у него шансы невысокие, в отличие от премьера Дмитрия Медведева.

Мне кажется, что вопрос о конфигурации будущего правительства еще решается. Пасьянс еще не разложился. Но думаю, что шансы Медведева сохраниться на посту председателя кабмина выше, чем были, например, полгода назад.