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28 декабря 2017
27 декабря 2017
21:00  27 декабря 2017 0

Зарплаты министров, травля детей на «Первом», хакер с Урала. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Силуанов в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублейВладимир Андреев © URA.RU

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Уже 27 декабря! И вот главное за день:

Путин повысил зарплаты судьям. А еще впервые стали известны зарплаты министров. Суммы, мягко говоря, не маленькие.

Новый скандал на «Первом». Ведущих популярной программы обвинили в травле детей. Речь зашла о закрытии телепередачи.

Привет из 90-х. В Екатеринбурге на скандальной овощебазе №4 стреляли в заложника.

Хакер из Екатеринбурга признался в создании вируса-вымогателя WannaCry. По словам программиста, он действовал по заданию ФСБ.

На Украине уволили сексуального замминистра МВД, завтрак с которой продали за 10 тысяч гривен. Ее называли специалистом высокого уровня, но что-то пошло не так.

Минутка гордости. Главная газета страны открылась материалом «URA.RU». Порадуйтесь вместе с нами.

Полина Миклашевская
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