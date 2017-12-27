21:00 27 декабря 2017 0

Силуанов в декларации за прошлый год указал доход в 95,4 миллиона рублей Владимир Андреев © URA.RU

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Уже 27 декабря! И вот главное за день:

Путин повысил зарплаты судьям. А еще впервые стали известны зарплаты министров. Суммы, мягко говоря, не маленькие.

Новый скандал на «Первом». Ведущих популярной программы обвинили в травле детей. Речь зашла о закрытии телепередачи.

Привет из 90-х. В Екатеринбурге на скандальной овощебазе №4 стреляли в заложника.

Хакер из Екатеринбурга признался в создании вируса-вымогателя WannaCry. По словам программиста, он действовал по заданию ФСБ.

На Украине уволили сексуального замминистра МВД, завтрак с которой продали за 10 тысяч гривен. Ее называли специалистом высокого уровня, но что-то пошло не так.

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