Уральский шоумен, бывший лицом ТНТ, рассказал Дудю о новой карьере в США

Незлобин прославился благодаря своим выступлениям в Comedy Club Фото: Дарья Попова © URA.RU

Бывший участник Comedy Club на ТНТ, свердловский шоумен Александр Незлобин, пытается построить карьеру юмориста в США. 2 апреля на youtube-канале «Вдудь» вышел новый фильм про россиян в Голливуде, часть проекта журналист Юрий Дудь посвятил уроженцу Полевского.

В ходе фильма Незлобин рассказал Дудю, что уже около года участвует в американских «открытых микрофонах» в самых известных клубах Америки. Чтобы попасть на сцену, уральцу приходится каждый раз стоять в очереди примерно из 30 человек. На время выступлений Незлобин снимает здесь номер в хостеле за 120 долларов за ночь, хотя на постоянной основе продолжает жить с семьей в Москве в квартире на Патриарших Прудах.

«Живу в хостеле, потому что он расположен в шаговой доступности от трех самых главных клубов в Америке, где делают комедии. Я могу жить и в Roosevelt Hotel, но я лучше быстрее погашу ипотеку», — пошутил Незлобин в беседе с Дудем. Незлобин отметил, что в России за один концерт зарабатывает 600-650 тысяч рублей, а за корпоративы ставит ценник и в 1,5 млн рублей. Но в Штатах перед ним открываются совершенно другие возможности.

Незлобин встретился с Дудем во время выступлений в США Фото: скриншот из фильма на канале «Вдудь»

«Стэнд-ап здесь возвели в индустрию. Если ты занимаешься чем-то, то ты, как в спорте, хочешь попасть в „высшую лигу“. Это чего-то стоит, когда ты выходишь [на сцену] и понимаешь, что ты смешной для аудитории, у которой другое мышление и другой язык, — отметил Незлобин. — Я хочу делать что-то международное, хочу развиваться. И здесь есть деньги. Клево было бы получить чек в несколько миллионов долларов за одно выступление».

Незлобин стал звездой российского телевидения благодаря выступлениям в Comedy Club. В начале 2018 года он ушел работать на СТС.