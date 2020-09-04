Российская вакцина формирует иммунитет к коронавирусу на два года Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 сентября, — 269-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 179-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, в мире зафиксировано уже 26 776 328 случаев заражения (+316 766 за сутки). Выздороветь удалось 19 065 436 пациентам (+234 636). Жертвами COVID-19 стали 884 228 человек (+5 612).

Страной-лидером по числу заражений продолжают оставаться США, где вирус диагностирован у 6 389 057 американцев. На втором месте — Бразилия (4 091 801), на третьем — Индия (4 020 239). Россия в этом списке занимает четвертую строчку с 1 015 105 случаями заражения.

Вакцина и лекарство

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщается, препарат безопасен для здоровья людей и вырабатывает необходимые для иммунитета антитела.

Большая часть россиян сможет пройти вакцинацию от коронавируса в течение года, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат, по его словам, будет защищать человека от инфицирования не менее двух лет. Причем это не единственная российская разработка. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сейчас в стране рассматриваются или уже получили разрешение на исследование пять вакцин .

Что касается США, их препарат может быть готов уже в октябре , заявил Дональд Трамп. Он уверен, что именно американская вакцина станет «золотым стандартом».

Коронавирус в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил прививку от коронавируса, сообщили в военном ведомстве. Аналогичным образом поступил и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, он почти не почувствовал никаких побочных эффектов — лишь слабую головную боль и «какую-то тяжесть на полдня».

Первые соглашения о поставках «Спутник V» в другие страны ожидаются уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В частности, начать испытания вскоре могут Саудовская Аравия и Филиппины.

Работники госучреждений, которые участвуют в борьбе с пандемией, получат новые стимулирующие выплаты. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Размер выплат составит от 20 до 100% от среднемесячного дохода.

Коронавирус в мире

Во Франции зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост случаев заражения — 8 975. При этом число госпитализированных пациентов в стране увеличивается уже на протяжении шести дней, сейчас оно составляет 4 671.

Такое положение дел глава отделения скорой помощи больницы Антуан Беклер в парижском пригороде Кламар Марк Андроников связал с увеличением объема тестирования населения. Он уверен, что вскоре заболеваемость во всем мире начнет замедляться, а сам коронавирус станет обычным сезонным вирусом или даже превратится в обычный насморк.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны могут избежать повторного введения карантина , если предпримут целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Например, государствам следует избегать проведения массовых мероприятий и защитить от инфицирования уязвимые группы населения.