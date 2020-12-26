Клава Кока перевела и спела песню Deep End американской певицы Fousheé Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) перевела и спела песню Deep End американской исполнительницы Fousheé, которая пользуется популярность в социальной сети Tik Tok. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Коки.

«Это моя любимая, старая, добрая, и ваша обожаемая рубрика „Клава Транслейт“, где я беру мировой хит и пою его на русском языке. Я безумно соскучилось по этой рубрике, знаю, что вы тоже», — сказала певица. Перепеть песню Deep End предложила одна из подписчиц Клавы Коки.

Ранее Клава Кока ответила на слухи о своей сексуальной ориентации. Она заявила, что ее интересуют мужчины, но отметила, что ничего не имеет против ЛГБТ.