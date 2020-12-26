Клава Кока перепела главный хит Tik Tok. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока перевела и спела песню Deep End американской певицы Fousheé Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) перевела и спела песню Deep End американской исполнительницы Fousheé, которая пользуется популярность в социальной сети Tik Tok. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Коки.

«Это моя любимая, старая, добрая, и ваша обожаемая рубрика „Клава Транслейт“, где я беру мировой хит и пою его на русском языке. Я безумно соскучилось по этой рубрике, знаю, что вы тоже», — сказала певица. Перепеть песню Deep End предложила одна из подписчиц Клавы Коки.

Ранее Клава Кока ответила на слухи о своей сексуальной ориентации. Она заявила, что ее интересуют мужчины, но отметила, что ничего не имеет против ЛГБТ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...